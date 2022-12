Mann bedroht 70-Jährige nach Bankbesuch in ihrem Auto

Er fordert Geld von ihr. Ohne Beute flüchtet der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Dreister Überfall in Lechhausen: Eine Frau wurde in ihrem Auto von einem Mann bedroht, der sich zu ihr ins Fahrzeug gesetzt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, passierte die Tat am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Neuburger Straße (auf Höhe der zweistelligen Hausnummern). Eine 70-jährige Frau war laut Polizei auf dem Rückweg von einer Bankfiliale. Sie setzte sich gerade in ihr Fahrzeug, als eine unbekannte Person ebenfalls ins Fahrzeug stieg.

Der Mann bedrohte die Frau und forderte Geld von ihr. Da die 70-Jährige dem Mann kein Geld übergeben konnte, floh dieser ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. (möh)

