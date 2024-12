Mann bedroht Ehefrau mit Schusswaffe: Polizeieinsatz erregt Aufsehen

Ein 60-Jähriger soll in der Nacht auf Montag seine Ehefrau mit einer Schusswaffe bedroht haben. Wie die Polizei mitteilt, erreichte sie am Sonntag gegen 23.45 Uhr eine entsprechende Meldung aus einem Haus im Käuzchenweg. Demnach floh die bedrohte Frau in einen anderen Raum. Sie konnte schließlich von Einsatzkräften der Polizei aus dem Haus gebracht werden, verletzt wurde offenbar niemand.

Polizeieinsatz in Augsburg-Bärenkeller: Mann bedroht Ehefrau mit Schusswaffe

Nach Polizeiangaben befand sich der 60-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde am Ort des Geschehens festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Bedrohung. Im Umfeld des Hauses rief der Einsatz Aufsehen hervor, auch weil der Gefahrenbereich abgesperrt wurde. Anwohnerinnen und Anwohner wurden nach eigenen Angaben gebeten, aus Sicherheitsgründen in ihren Häusern zu bleiben. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. (kmax)