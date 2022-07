Mann bedroht Kontrahenten mit Waffe

Die Polizei wurde zu einem Streit an den Oberhauser Bahnhof gerufen. Gegen die beiden Beteiligten wird nun ermittelt.

Am frühen Freitagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern auf dem Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs. Laut Polizei, die von Zeugen alarmiert worden war, zog ein 38-Jähriger eine Schusswaffe und bedrohte damit seinen 45-jährigen Kontrahenten. Der 45-Jährige hab geistesgegenwärtig dem 38-Jährigen die Waffe aus der Hand geschlagen. Im Anschluss seien beide aufeinander losgegangen. Der 38-Jährige lief nach kurzer Zeit mit der Waffe in Richtung Sallingerstraße davon und konnte durch die Polizei überwältigt werden. In Handschellen wurde er zur Polizeidienststelle gebracht.

Die Waffe wurde später an einem Baum aufgefunden und sichergestellt. Der zuvor bedrohte 45-Jährige war am Vorplatz geblieben und hatte sich durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen zugezogen. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei mit. Der 38-Jährige muss sich zudem noch wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Ob es sich um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (bau)