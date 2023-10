Mann belästigt Frau am Königsplatz

Zeugen rufen die Augsburger Polizei, die einen 43-Jährigen als Verdächtigen ermittelt. Die Frau ist da schon geflüchtet und wird nun gebeten, sich zu melden.

Ein 43-Jähriger hat am vergangenen Freitag laut Polizei offenbar eine bislang unbekannte Frau im Haltestellendreieck am Königsplatz belästigt. Passanten beobachteten gegen 22 Uhr, wie der Mann der Frau ans Gefäß griff, heißt es. Die Frau flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die von Passanten gerufene Polizei ermittelte den 43-Jährigen als Verdächtigen. Die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie ist 20 bis 25 Jahre alt, trug die braunen Haare als Pferdeschwanz und hatte einen weißen Mantel mit schwarzer Hose und Stiefeln an. Hinweise an 0821/323-2110. (skro)