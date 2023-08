Augsburg

10:50 Uhr

Mann belästigt Frau an der Haltestelle - andere Männer attackieren ihn

Die Polizei in Augsburg ermittelt in einem Fall sexueller Belästigung.

Ein 33-Jähriger bedrängt eine Frau an einer Haltestelle in Augsburg. Daraufhin greifen ihn zwei weitere Männer an.

Ein 33-Jähriger soll am Montag gegen Mitternacht eine 43-Jährige an einer Haltestelle in der Jakoberstraße belästigt haben. Nach Angaben der Polizei griffen zwei weitere Männer, ein 53-Jähriger und ein 47-Jähriger, daraufhin ein und attackierten den 33-Jährigen. Den Angaben zufolge hatte der 33-Jährige die Frau "zunächst verbal bedrängt und ihr unsittliche Angebote gemacht". Die beiden anderen Männer stellten ihn zur Rede, "im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung gingen die beiden Männer den 33-Jährigen schließlich körperlich an". Hierbei wurde er leicht verletzt. Als die Polizei vor Ort war, trafen die Beamten auf die Männer und kontrollierten sie. "Die beteiligten Männer standen alle unter Alkoholeinfluss", heißt es weiter. Der 33-Jährige soll sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhalten haben, er kam in den Polizeiarrest. (jaka)

