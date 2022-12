Mann belästigt junge Frauen am Königsplatz: Es kommt zum Gerangel

Ein Mann hat am Königsplatz in Augsburg zwei wartende junge Frauen belästigt. Als ein Zeuge einschritt, entsteht ein Gerangel. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall geschah bereits am vergangenen Sonntag in der Früh gegen drei Uhr. Wie die Polizei jetzt berichtet, warteten an dem Haltestellendreieck zwei junge Frauen, als sie von einem Mann belästigt wurden. Ein 25-jähriger Zeuge wollte dies unterbinden, zwischen beiden Männern kam es zum Gerangel.

Dabei gelangte der 23-jährige Täter laut Polizei an die Jacke des Geschädigten, entriss sie diesem und entfernte sich vom Königsplatz. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines im Raum stehenden Raubdeliktes übernommen. Zeugen des Vorfalles – insbesondere die beiden jungen Frauen – werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)