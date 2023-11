Mann beleidigt und bedroht Einsatzkräfte in Oberhausen

Anstatt sich einem Platzverweis zu fügen, attackierte ein 41-Jähriger in Oberhausen die Beamten verbal.

Im Rahmen eines Einsatzes wurden am Dienstag in Oberhausen Einsatzkräfte bedroht und beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 20 Uhr einem 41-jährigen Mann in der Ulmer Straße durch Einsatzkräfte ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem wollte der Mann nicht nachkommen. Stattdessen beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Erst nachdem die Einsatzkräfte den Mann mehrmals belehrten, entfernte er sich. Gegen den 41-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (gau)