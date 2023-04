Mann beleidigt und bedroht Polizisten bei Kontrolle

Ein 42-Jähriger wird in der Innenstadt angehalten und gegenüber Beamten ausfällig. Das hat Konsequenzen.

Keinen guten Tag hatte offenbar ein 42-Jähriger, der am Mittwoch in der Innenstadt unterwegs war. Laut Polizei fiel Passanten gegen 20 Uhr der Mann in der Reichenberger Straße auf. Er verhielt sich danach "scheinbar aggressiv". Eine Streife kontrollierte den 42-Jährigen. Hierbei habe er die Beamten beleidigt und bedroht, hieß es. Die Polizei ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen Beleidigung. (eva)