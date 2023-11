Mann bezahlt Suppe in Gaststätte nicht und beleidigt dann Mitarbeiter

In einer Gaststätte in der Augsburger Wertachstraße kann ein 33-Jähriger seine bestellte Suppe nicht zahlen. Als er dies tun soll, beleidigt er Personal

In einer Gaststätte in der Augsburger Wertachstraße hat ein 33-Jähriger in der Nacht auf Dienstag Mitarbeiter beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 0.45 Uhr dort zu Gast und aß eine Suppe. Nach dem Essen konnte er seine Rechnung allerdings nicht bezahlen.

Nicht bezahlte Suppe: Mann geht in Augsburger Gaststätte verbal auf Personal los

Nach Polizeiangaben beleidigte er im weiteren Verlauf einen Mitarbeiter sowie eine Mitarbeiterin. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Beleidigung. (kmax)