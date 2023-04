Mann bleibt in Fahrradständer stecken: Feuerwehr rückt an

In eine missliche Lage ist ein Mann in Augsburg geraten. Er hatte seinen Wohnungsschlüssel vergessen. Doch sein Versuch, über ein Fenster einzusteigen, ging schief.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg am Montagnachmittag nach Augsburg-Oberhausen gerufen. Zunächst hatte die integrierte Leitstelle die Information über eine eingeklemmte Person in einem Fenstergitter. Vor Ort aber stellte sich die Situation noch skurriler heraus. Ein Mann steckte fest - in einem Fahrradständer.

Der Unglücksvogel, der als "Mann mittleren Alters" beschrieben wird, hatte - aus welchen Gründen auch immer - seinen Wohnungsschlüssel nicht dabei. Wie die Feuerwehr berichtet, wollte er über einen Fahrradständer in ein geöffnetes Fenster seiner Wohnung im Parterre gelangen. Dabei brach er aber mit dem Bein durch die bereits betagte Konstruktion des Fahrradständers. Wie Feuerwehrsprecher Anselm Brieger mitteilt, blieb der Mann mit einem Knie in den Ständer stecken.

Zwei Frauen wurden auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Mit Rettungsschere und Spreizer wurde der Bereich um das Bein des Mannes vorsichtig erweitert, um ihn befreien zu können, heißt es im Bericht. Und weiter: "Nach einer ambulanten Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte die Einsatzstelle an den Mieter und Hausmeister übergeben werden." (ina)