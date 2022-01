Mann dringt in Firma ein: Polizei nimmt Einbrecher nach fünf Minuten fest

Ein Mann bricht in Augsburg in ein Firmengebäude ein und stiehlt teure Hardware. Doch von seiner Beute hat er nicht lange etwas.

Ein Einbrecher ist am Montagabend mit viel Beute aus einer Firma in der Lechhauser Straße geflüchtet. Die Polizei allerdings schnappte ihn schnell. Wie die Polizei mitteilt, ging bei den Ermittlern am Montag gegen 23 Uhr ein Einbruchsalarm der Firma in der Lechhauser Straße ein. "Umgehend fuhren zahlreiche Streifen zum Einsatzort", teilt ein Sprecher des Augsburger Präsidiums mit. Dabei stießen die Beamten vor Ort auf einen 35-Jährigen in der Nähe des Tatorts.

Der Mann ergriff den Angaben zufolge zu Fuß die Flucht, ehe ihn die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit festnahmen. "Zwischen Alarmierung und Festnahme vergingen keine fünf Minuten", so die Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich der Mann über eine ansonsten nicht genutzte Tür gewaltsam Zutritt zur Firma, wodurch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand.

Mann wird fünf Minuten nach Einbruch in Augsburger Firma festgenommen

Der mutmaßliche Täter stahl laut Polizei aus dem Firmengebäude Hardware im Gesamtwert von etwa 13.000 Euro. "Während der kurzzeitigen Flucht entledigte sich der 35-Jährige auch von seiner Beute", teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten konnten das gesamte Diebesgut jedoch entlang des Fluchtwegs auffinden und kurzzeitig sicherstellen. Der 35-Jährige wurde bei der Festnahme zu Boden gebracht und dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (jaka)