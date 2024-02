Mann entblößt sich auf Parkbank

Ein Exhibitionist hat in der Augsburger Innenstadt eine Frau belästigt. Dann schwang er sich auf sein Fahrrad.

Als eine 30 Jahre alte Frau am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Holzbachstraße in der Innenstadt unterwegs war, fiel ihr auf einer Parkbank ein Mann auf. Laut Polizei entblößte der Mann seinen Unterkörper, machte an sich herum und suchte den Blickkontakt zu ihr.

Nachdem die 30-Jährige den Unbekannten angesprochen hatte, stieg dieser auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Bürgermeister-Ackermann-Straße davon.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Etwa 45 Jahre, kräftig, volles rundes Gesicht, bekleidet mit einer weißen Wollmütze und einer schwarzen Winterjacke. (ina)