Mann fährt mit 1,6 Promille Alkohol im Blut mit dem Auto durch Lechhausen

Die Polizei hat in Augsburg-Lechhausen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war den Beamten durch seine Fahrweise aufgefallen.

In der Nacht auf Dienstag ist ein 32-Jähriger mit deutlich zu viel Alkohol im Blut noch Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei fiel Beamten einer Streife gegen 0.30 Uhr in der Neuburger Straße ein Autofahrer auf, "der eine äußerst unsichere Fahrweise aufzeigte", so die Polizei. Als die Beamten den 32-Jährigen kontrollierten, war der Grund hierfür schnell klar. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,6 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein des 32-Jährigen sicher. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (jaka)