Mann fährt mit Auto durch Reesepark und verletzt Fußgänger schwer

Ein 58-Jähriger durchquert mit seinem Auto den Augsburger Reeseplatz und rammt auf dem Fußweg einen 16-Jährigen. Der Unfallhergang gibt bislang Rätsel auf.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein 16-Jähriger im Reesepark schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, fuhr ein 58-Jähriger gegen 16.10 Uhr zunächst die dortige Straße Am Exerzierplatz entlang, bevor er auf den Fußgängerweg lenkte. Dort kollidierte er mit einem 16-Jährigen, der durch den Aufprall über die Motorhaube geschleudert wurde.

Autofahrer verletzt in Augsburger Reesepark Fußgänger

Nach Polizeiangaben fuhr der Unfallverursacher einige Meter weiter und kam dann auf der Grünfläche zum Stehen. Als kurz darauf die Polizei eintraf, gab der Fahrer an, sich nicht an den Unfall erinnern zu können. Erste Schnelltests an Ort und Stelle ergaben offenbar keine Anhaltspunkte für Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum. Der verletzte Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Uniklinikum eingeliefert.

Auch der Unfallverursacher kam zur Abklärung ins Uniklinikum. Um einen möglichen Einfluss von Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit nachweisen zu können, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete an, den Führerschein des Mannes zu beschlagnahmen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern laut Polizei noch an. (kmax)