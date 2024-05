Mann fährt unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter

Polizei zieht ihn aus dem Verkehr. Kontrolle ist in der Innenstadt

Am Mittwoch fuhr ein 18-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen mit einem E-Scooter. Gegen 23.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Sebastianstraße. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv, so die Polizei. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme beim 18-Jährigen und unterband die Weiterfahrt. (möh)