Mann flüchtet vor Polizei und lässt Kinder im Auto zurück

Ein 34-jähriger Mann flüchtete am Dienstag vor der Polizei. Mit seinem schwarzen Daimler fiel der Mann gegen 17.20 Uhr der Polizei auf, als er vom Oberen Schleisweg in den Kobelweg mit einem gefährlichen Fahrmanöver einbog. Als die Beamten den Mann daraufhin kontrollieren wollten, flüchtete er laut Polizei erst mit dem Auto und dann zu Fuß vor der Streife. Die Beamten stellten auf der Rücksitzbank des Autos die drei Kinder des 34-Jährigen fest, wobei ein Kind nicht angeschnallt war. Die Kinder wurden in die Obhut ihrer Mutter übergeben. Die Polizei ermittelte, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nun wird gegen den 34-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Verkehrspolizei Augsburg bittet um Hinweise möglicher Zeugen oder Geschädigten zum Vorfall unter der Nummer 0821/323-2010. (ziss)

