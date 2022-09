Mann gerät wegen Hausverbot mit Türsteher aneinander

Weil er trotz Hausverbot in eine Diskothek in der Innenstadt wollte, ist ein 26-Jähriger mit einem Türsteher aneinandergeraten. Auch von der Polizei ließ er sich nicht beruhigen.

Das gegen ihn ausgesprochene Hausverbot einer Diskothek in der Maximilianstraße interessierte einen 26-Jährigen am vergangenen Wochenende wenig. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde er daher von dem verantwortlichen Türsteher des Ladens verwiesen. Dieser Aufforderung kam der junge Mann allerdings nicht ohne Gegenwehr nach, weshalb es zur wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Personen kam. Im weiteren Verlauf beleidigte und bespuckte der 26-Jährige noch weitere anwesende Personen.

Ihm wurde schließlich durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Gegen den jungen Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (att)