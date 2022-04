Mann greift 94-Jährige am Friedhof an: Polizei fahndet nach Täter

Ein Unbekannter hat eine hochbetagte Frau angegriffen. Der Vorfall ist über einen Monat her, jetzt geht die Polizei Augsburg mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit.

Eine 94 Jahre alte Frau ist vor dem Gögginger Friedhof in Augsburg von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Augsburger Polizei jetzt berichtet, geschah der Vorfall bereits am 6. März.

Die Seniorin befand sich an jenem Tag gegen 15.30 Uhr vor dem Friedhof in der Von-Cobres-Straße in dem Augsburger Stadtteil, als der Täter sie anging. Bei dem Versuch, den Mann von sich zu stoßen, stürzte die alte Dame. Laut Polizei floh der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Wertach. Die betagte Frau zog sich bei dem Sturz einen Oberschenkelbruch zu und kam ins Krankenhaus. Die Polizei geht nun mit folgenden Fahndungsdetails von Zeuginnen an die Öffentlichkeit.

Angriff auf Seniorin in Augsburg: Beschreibung des Täters

Der Mann ist demnach zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, Ende 50, hat eine stämmige, kräftige Figur, kurze Haare, keinen oder nur einen kurzen Bart. Er trug eine dunkle Oberbekleidung, hellbraune, orthopädische Schuhe mit Klettverschluss und einen - vermutlich weißen - Fahrradhelm. Er hatte ein grünes Damenrad bei sich.

Auffallend war nach Angaben der Polizei, dass der Unbekannte offenbar Sprachprobleme hatte. Er lispelte oder nuschelte. Zudem hatte er ein Gehproblem und hinkte. Außerdem schielte er. Der Mann sprach Deutsch und betonte das "sch", wie im Augsburger Dialekt etwa üblich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/3232710 zu melden. (ina)