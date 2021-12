Mann hält im Rausch Autos an

Mit Alkohol und anderen Rauschmitteln im Blut ist ein 33-Jähriger in der Augsburger Innenstadt auf eine Kreuzung marschiert und hat dort Fahrzeuge gestoppt.

Im Alkohol- und Drogenrausch hat ein 33-Jähriger in der Innenstadt Autos angehalten. Am Samstag gegen 16.40 Uhr trat der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn des Kreuzungsbereichs Schaezlerstraße/ Bahnhofstraße. Eine gefährliche Situation, denn für den Straßenverkehr zeigten die Ampeln zu diesem Zeitpunkt "grün", so die Polizei. Dabei hielt er die heranfahrenden Fahrzeuge unmissverständlich an. Anschließend schlug er mit den Armen auf die Motorhaube eines angehaltenen Pkws ein.

Als ihn der 41-jährige Fahrer zur Rede stellte, lief der Mann davon. Der Fahrer nahm die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Der 33-Jährige konnte noch in der Bahnhofstraße von einer Streife angehalten werden. Er war mit über 1,6 Promille betrunken und zeigte zudem Anzeichen des Konsums weiterer Substanzen. Dies hatte zur Folge, dass er sich kaum artikulieren konnte. Außerdem zeigte er starke Stimmungsschwankungen.

Der Mann wurde – auf Anordnung einer Richterin – bis zum Morgen des folgenden Tages in Polizeigewahrsam genommen, um eine Gefahr für ihn und andere Personen ausschließen zu können. Da am Pkw ein Sachschaden von 150 Euro entstand, wird unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt. (att)