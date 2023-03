Mann im psychischen Ausnahmezustand: SEK-Einsatz in der Innenstadt

Das SEK wurde zu einem Einsatz in die Augsburger Innenstadt alarmiert. Ein Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und besaß Waffen.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Augsburger Innenstadt im Bereich der Gögginger Brücke ausgerückt. Hintergrund war eine Mitteilung, die bei der Polizei eingegangen war. Demnach sollte sich ein Mann, um die 50 Jahre alt, in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Eine Suizidgefahr wurde nicht ausgeschlossen. Anlass zur Sorge gab es wohl auch, weil der Mann über Langwaffen verfügte.

Wie Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage berichtet, besaß der Mann die Waffen legal und hatte eine Berechtigung dafür. Aufgrund der Gemengelage habe man aber entschieden, Spezialkräfte der Polizei hinzuzuziehen, um eine Gefährdung des Mannes und auch eine mögliche Gefährdung anderer Personen auszuschließen. Ein üblicher Vorgang in solchen Situationen. Der Mann zeigte sich offenbar kooperativ. Laut Polizei hatte er sich bezüglich seines Waffenbesitzes an alle Auflagen gehalten.

Er wurde nach einer entsprechenden Untersuchung in einer Klinik wieder entlassen, teilt die Polizei mit. Seine Waffen seien vorsorglich sichergestellt worden. Nun muss die zuständige Behörde prüfen, ob sie ihm wieder ausgehändigt werden. (ina)