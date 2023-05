Mann ist ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Bei einer Kontrolle kann ein 38-Jähriger in Augsburg-Oberhausen seinen Führerschein nicht vorzeigen. Wie sich herausstellt, hat er gar keinen.

Für einen 38-jährigen BMW-Fahrer war am Mittwoch gegen 11.15 Uhr die Fahrt in der Zollernstraße in Oberhausen vorbei. Dort wurde der Mann von einer Polizeistreif kontrolliert. Der 38-Jährige gab zunächst laut Polizei an, keine Dokumente dabei zu haben. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er zwar seinen Personalausweis mit sich führte, nicht aber eine gültige Fahrerlaubnis.

Wie sich herausstellte und der 38-Jährige schließlich auch einräumte, war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ziss)