Mann kauft Wodka für Jugendliche

Ein Mann hat für zwei 14-jährige Mädchen Wodka gekauft. Jetzt hat er Ärger mit der Polizei.

Am Freitagabend sprachen zwei Jugendliche mehrere Passanten in der Bürgermeister-Fischer-Straße an und baten darum, für sie Schnaps in einem Geschäft zu kaufen. Die Passanten lehnten dankend ab, bis auf einen 45-Jährigen. Er ging in ein dortiges Geschäft, kaufte eine Flasche Wodka und wollte diese den beiden 14-jährigen Mädchen übergeben.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin schritt rechtzeitig ein. Die verständigte Polizeistreife informierte die Eltern der beiden 14-Jährigen. Außerdem wurde der 45-Jährige auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten. (att)