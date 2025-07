Mann klaut Lebensmittel aus Supermarkt

Weil er in einem Supermarkt in der Halderstraße Lebensmittel in die Hosentasche gesteckt hat und dann ohne zu bezahlen den Laden verließ, ist ein 53-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr von der Polizei kontrolliert worden. Bei der Kontrolle am Königsplatz fanden die Beamten nicht nur die gestohlenen Lebensmittel, sondern auch Rauschgift. Das Amphetamin wurde von der Polizei sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ladendiebstahls gegen den 53-jährigen Mann. (gau)

