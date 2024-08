Mann mit umgebautem Fahrrad erwischt

Mit hoher Geschwindigkeit und ohne in die Pedale zu treten, war laut Polizei ein Fahrradfahrer am Montagmittag in der Mühlhauser Straße in Lechhausen unterwegs. Das fiel einer Fahrradstreife auf. Die Polizisten kontrollierten den 51-Jährigen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht die nötige Fahrerlaubnis für sein Gefährt besaß und auch keine Zulassung oder Versicherung hatte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten das Fahrrad sicher. Gegen den flinken Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)