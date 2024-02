Mann muss am Rathausplatz reanimiert werden

Am Augsburger Rathausplatz ist es am Dienstag zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften gekommen. Ein 36-Jähriger war zusammengebrochen.

Am Augsburger Rathausplatz ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein 36-jähriger Mann zusammengebrochen, der Rettungsdienst führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Zu der Zeit waren aufgrund des Faschingstreibens viele Menschen auf dem öffentlichen Platz. Der Mann wurde offenbar in eine Klinik gebracht, über seinen derzeitigen Zustand war zunächst nichts weiter in Erfahrung zu bringen. (jaka)