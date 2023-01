Mann nötigt und beleidigt Autofahrerin

Ein Mann fuhr einer 27-jährigen Frau dicht auf und beleidigte sie später. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr kam es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr. Eine 27-jährige Frau fuhr von der City-Galerie in Richtung MAN. Auf dieser Fahrstrecke fuhr ihr laut Polizeibericht ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem weißen BMW dicht auf und nötigte sie durch sein Fahrverhalten. Laut Angaben der 27-Jährigen kamen beide Fahrzeuge auf Höhe der MAN zum Stehen. Hier stieg der Fahrer des BMW aus und beleidigte die 27-Jährige. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stieg der Fahrer wieder in seinen Pkw ein und fuhr davon. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, schlank, etwa 165 cm groß. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen grauen Jogginganzug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 zu melden. (ziss)