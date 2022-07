Augsburg

10:59 Uhr

Mann prügelt Hund am Kö: "Ich würde niemals ein Tier schlagen"

Der brutale Umgang eines Mannes mit einem Hund war Gegenstand eines Gerichtsprozesses in Augsburg. Der Vorfall trug sich am Königsplatz zu.

Plus Ein 51-Jähriger zwingt einen Hund am Augsburger Königsplatz mit Faustschlägen "Platz" zu machen. Der Angeklagte will nicht der Täter gewesen sein.

Von Klaus Utzni

„Herr Richter“, hebt der Angeklagte an, „ich würde niemals, niemals, niemals ein Tier schlagen. Sie können's glauben oder nicht.“ Der 51-Jährige, der in den Anlagen am Königsplatz einen Mischlingshund mit Fäusten böse traktiert haben soll und deshalb vor Amtsrichter Dominik Wagner wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz angeklagt ist, nennt drei Gründe, warum er „niemals“ der Täter gewesen sein kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen