Mann randaliert in Augsburg und schlägt Passanten ins Gesicht

Ein Mann randaliert in der Augsburger Innenstadt. Als ein Passant ihn anspricht, schlägt er diesem ins Gesicht und geht davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein "rockertypisch" gekleideter Mann hat am Sonntag kurz nach Mitternacht einem Passanten ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, lief ein bislang unbekannter Mann von der Maximilianstraße in Richtung Karolinenstraße. Dort warf er den geparkten Roller eines 25-jährigen Augsburgers um und beschädigte diesen dadurch an Verkleidung und Spiegel.

Mann randaliert: Die Augsburger Polizei sucht Zeugen

Ein 25-Jähriger sprach den Mann an, welcher daraufhin unvermittelt auf diesen einschlug. Der Angegriffene zog sich dadurch eine kleine Wunde im Gesicht und eine blutige Nase zu. Der Angreifer entfernte sich kommentarlos in unbekannte Richtung.

Der Täter hatte auffallend langes, dunkelblondes Haar, einen langen Ziegenbart und war "rockertypisch" gekleidet, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (att)