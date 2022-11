Mann raubt am Oberhauser Bahnhof Geld und Schlüssel

Ein Unbekannter raubte am Oberhauser Bahnhof einem 41-Jährigen Geld und seinen Schlüsselbund. Danach flüchtete der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Raub kam es am Oberhauser Bahnhof am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Eine bislang unbekannte Person ging auf einen 41-jährigen Mann los, packte diesen laut Polizeibericht an der Jacke und zog ihn über mehrere Meter die Straße entlang. Im Anschluss durchsuchte der Unbekannte die Jacke des 41-Jährigen und entnahm Bargeld. Daraufhin entriss er ihm noch einen Schlüsselbund, welchen der 41-Jährige um den Hals trug.

Im Anschluss flüchtete der unbekannte Mann. Der 41-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt, die Beutehöhe liegt im zweistelligen Eurobereich. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er hatte eine athletisch-muskulöse Figur und sprach gebrochenes Deutsch. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, weiße Sneaker mit roter Aufschrift und große weiße Kopfhörer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3233810 entgegen. (ziss)