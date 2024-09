Mann rettet Nachbarn aus brennender Wohnung

Die Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum der Augsburger Feuerwehr sind in vollem Gange, als die Männer der Berufsfeuerwehr ein Notruf erreicht. In Kriegshaber gibt es einen Zimmerbrand, mit starker Rauchentwicklung und Flammenschein hinter den Fenstern, so die Erstmeldung, berichtet Feuerwehrsprecher Anselm Brieger. Die Männer rücken vom Festgelände, dem Plärrer, sofort aus. Am Brandort ist die Lage ernst, aber es gab bereits einen Ersthelfer.

Ein Nachbar hatte bereits zwei Menschen aus der brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Ulmer Straße Ecke Hornsteinstraße geholt, erzählt Brieger weiter. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe die Wohnung bereits nahezu in Vollbrand gestanden. Um herauszufinden, ob mehr Menschen in Gefahr sind, gingen vier Feuerwehrleute mit Atemschutz und ersten Löschmitteln in die Wohnung. Sie konnten Entwarnung geben. Ihre Kollegen brachten sich währenddessen mit der Drehleiter auf Höhe der Wohnung, um bereits vom Feuer angegriffene Rollläden zu entfernen und mit Löscharbeiten zu beginnen. Weil auch die Holzdecke Feuer gefangen hatte, musste nach Ende der Löscharbeiten die Wohnung auf mögliche Glutnester kontrolliert werden.

Die beiden Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Ulmer Straße muss für den Einsatz für etwas mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang unklar.