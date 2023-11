Augsburg

Mann schläft in der Bahnhofstraße ein – Polizei bringt ihn in Unterkunft

Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend einen Mann in Sicherheit gebracht, der frierend in der Augsburger Bahnhofstraße geschlafen hatte.

In der Nacht auf Mittwoch fällt Polizeibeamten in der Bahnhofstraße ein Mann auf, der in der Kälte schläft. Sie bringen ihn in eine Obdachlosenunterkunft.

Die Polizei hat am späten Dienstagabend einen frierenden Mann in Sicherheit gebracht. Wie es in einer Mitteilung heißt, fanden ihn Beamte gegen 23.30 Uhr schlafend in der Bahnhofstraße. Aufgrund der winterlichen Temperaturen brachten sie ihn anschließend in eine Obdachlosenunterkunft. (kmax)

