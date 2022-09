Mann schlägt einen Paketboten ins Gesicht - wegen einer Unterschrift

Ein 20-Jähriger schlägt einem Paketboten im Univiertel ins Gesicht. Der Grund für die Eskalation war eine Unterschrift.

Ein Paketbote und ein 20-Jähriger gerieten am Samstag aneinander. Gegen 11.30 Uhr wollte der 34-jährige Paketbote an den 20-Jährigen ein Paket in der Prof.-Messerschmitt-Str. im Augsburger Univiertel zustellen. Da eine Zustellung nicht möglich war, hinterließ der 34-Jährige einen Abholschein und fuhr anschließend weitere Pakete aus. Kurze Zeit später kam der Paketbote nach einer Zustellung wieder an sein Fahrzeug. Dort wartete bereits der 20-Jährige mit seinem Abholschein. Der 34-Jährige kam der Bitte des 20-Jährigen nach und händigte das Paket aus.

Für die Paketannahme unterschrieb der 20-Jährige allerdings nur mit zwei Strichen. Als der Paketbote daraufhin dem 20-Jährigen das Paket abnehmen wollte, schlug ihm der 20-Jährige ins Gesicht. Der 20-Jährige wird nun wegen Körperverletzung angezeigt. (ziss)