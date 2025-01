Mann schlägt Fußgängerin unvermittelt ins Gesicht

Eine 28-jährige Fußgängerin war am Freitagnacht, gegen 23.30 Uhr, in der Viktoriastraße unterwegs. In der Pferseer Unterführung kam der Frau dann ein bislang unbekannter Mann entgegen. Als sich die beiden Personen auf gleicher Höhe befanden, habe der Unbekannte der Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen, teilt die Polizei mit. Anschließend ging der Mann weiter. Die Frau meldete den Vorfall anschließend bei einer Inspektion. Sie beschreibt den Mann folgendermaßen: 25-35 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, dunkler Drei-Tage-Bart, bekleidet mit hellbraunem Mantel. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Telefon 0821/323-2110 entgegen. (ziss)

