Mann schlägt Glasscheibe an Bushaltestelle ein und tritt um sich

Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber schlägt ein 26-Jähriger die Scheibe einer Bushaltestelle ein. Er hat auch illegale Drogen bei sich. Was ihn nun erwartet.

Randale an der Bushaltestelle: Ein 26-jähriger Mann hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.25 Uhr die Glasscheibe der Haltestelle Linie 35 in der Landvogtstraße eingeschlagen. Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen kurz nach der Tat in unmittelbarer Nähe zum Tatort an. Bei der Durchsuchung stellte sie eine geringe Menge Cannabis fest.

26-Jähriger randaliert an Bushaltestelle Landvogtstraße in Augsburg

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann keinen festen Wohnsitz vorweisen. Deswegen brachte ihn die Streife zur weiteren Abklärung vorübergehend zur Polizeiinspektion 6. Während der Fahrt leistete der Mann Widerstand und trat um sich. Der entstandene Sachschaden an der Bushaltestelle beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1500 Euro. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Besitzes von Betäubungsmitteln. (rbl)