Mann schlägt Neunjährigen ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen

Ein Neunjähriger, der in der Augsburger Brunnenstraße unterwegs ist, stößt gegen das Rad eines Mannes. Der ist so erzürnt, dass er zuschlägt – und das Kind verletzt.

Ein Unbekannter hat am Montagmittag einen Neunjährigen in der Brunnenstraße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Kind gegen 13.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 1 mit dem Fahrrad unterwegs, als es mit seinem Hinterreifen unbeabsichtigt gegen das Fahrrad des Mannes stieß. Dieser war darüber offenbar so erzürnt, dass er den Schüler ins Gesicht schlug.

Fahrrad-Kollision: Mann schlägt Kind in Augsburg-Lechhausen ins Gesicht

Nach Polizeiangaben wurde der Neunjährige dabei leicht verletzt, er erlitt eine schmerzende Wange. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Unbekannte wird demnach als circa 45-jähriger Mann beschrieben. Er soll rund 1,85 Meter groß und schlank sein sowie einen Drei-Tage-Bart, Brille und ein rotes T-Shirt getragen haben. Zudem habe er Deutsch "mit ausländischem Akzent" gesprochen und sei mit einem schwarzen Citybike unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost telefonisch unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)