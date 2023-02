Mann schlägt Tram-Fahrgast mit Faust ins Gesicht

Eine Fahrt mit der Straßenbahn hat für einen 29-Jährigen in Augsburg im Polizeiarrest geendet. Der Mann hatte einen Fahrgast geschlagen.

Es begann mit einem kurzen Gespräch in der Straßenbahn und endete mit einer Körperverletzung und Polizeiarrest. Ein 29-jähriger Fahrgast hat in der Tram auf Höhe der Bahnhofstraße am Freitag gegen 23.15 Uhr zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angesprochen. Plötzlich schlug der Mann laut Polizei einem 38-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. An der Haltestelle "Bahnhof" flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung.

Die Polizei fand ihn jedoch bei einer sofortigen Fahndung. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der junge Mann unkooperativ. Nach Angaben der Polizei war er äußerst aggressiv. Der Tag endete für ihn im Polizeiarrest, muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (ina)