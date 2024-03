Mann soll Fußgänger in Augsburg mit Messer am Hals verletzt haben

Ein 23-Jähriger muss nach einem Gewaltdelikt in der Innenstadt von Augsburg mit gravierenden Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die beiden Männer kannten sich wohl nicht. Sie trafen am Samstagabend aufeinander, offenbar zwei Fußgänger, die sich zufällig in der Zimmererstraße nahe des Schlachthofareals über den Weg liefen. Was dann passierte, hätte für einen 23 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Augsburg möglicherweise tödlich enden können und beschäftigt seither die Mordkommission der Kripo. Vieles an dem Fall ist noch unklar, fest steht allerdings: Nach dem Zusammentreffen kam der 23-Jährige mit einer Wunde im Halsbereich ins Krankenhaus – und ein 42-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft im Gefängnis. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen ihn.

Nach Angaben der Polizei sprach der 42-Jährige an jenem Abend den 23-Jährigen offenbar auf Höhe einer Brücke an, es kam demnach zu einem kurzen Gespräch. Ob aus diesem Gespräch ein Streit erwuchs, ist derzeit "Gegenstand der Ermittlungen", wie es im Polizeijargon heißt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler zog der 42-Jährige jedenfalls ein Messer und griff den anderen Mann damit an. Über ein mögliches Motiv ist derzeit nichts bekannt. "Der 23-Jährige wurde dabei schwer am Hals verletzt", heißt es von der Polizei. Trotz der erheblichen Verletzungen konnte der Mann noch den Notruf wählen; er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr befindet er sich offenbar nicht.

Gewalttat in Augsburg: Mann soll Kontrahenten mit Messer verletzt haben

Die Polizei fahndete in der Umgebung des Tatortes nach dem Verdächtigen und stieß in der Nähe auf den 42-Jährigen; die Beamten nahmen ihn fest. Einen Tag später, am Sonntag, wurde der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit handeln, der zuletzt in Augsburg gemeldet war.

Viele Fragen zu dem Gewaltdelikt sind derzeit noch offen, nicht nur zum konkreten Auslöser, der zur Tat führte. War der Verdächtige betrunken oder unter Drogeneinfluss? Gibt es Passanten oder Anwohner, die etwas zum Ablauf sagen können oder den Verdächtigen vor dem mutmaßlichen Messerangriff gesehen haben? Von der Kriminalpolizei heißt es, man bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

