Mann stellt Marihuana-Pflanze aufs Fensterbrett – dann rückt die Polizei an

In der Augsburger Innenstadt fällt der Polizei eine Marihuana-Pflanze auf, die auf einem Fensterbrett steht. Beamte durchsuchen die Wohnung – und finden mehr.

Ein Mann, der auf seinem Fensterbrett in der Augsburger Innenstadt eine Marihuana-Pflanze platziert hatte, muss sich nun wegen eines Betäubungsmittel-Delikts verantworten. Wie die Polizei mitteilt, fiel die Pflanze am vergangenen Donnerstagvormittag einer Streife auf. Ein Richter ordnete nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung an.

Marihuana-Pflanze auf dem Fensterbrett: Polizei in Augsburg greift ein

Dort stellten Beamte neben der Pflanze weiteres konsumfertiges Marihuana sicher. Zudem fanden sie mehrere Messer, die der Wohnungseigentümer nicht hätte besitzen dürfen. Auch diese Messer wurden sichergestellt. Der Mann muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (kmax)