Mann stiehlt Lieferfahrzeug und wird festgenommen

Gelegenheit macht Diebe – dieses Sprichwort passt auf einen Vorfall, der sich am Sonntag gegen 23 Uhr in der Donauwörther Straße in Oberhausen ereignete. Dort stellte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer sein Lieferfahrzeug im Bereich der einstelligen Hausnummern ab, entfernte sich kurz von seinem Fahrzeug, um Ware einzuladen und ließ dabei den Schlüssel im Zündschloss des unversperrten Wagens stecken. In dieser Zeit entwendete laut Polizei ein zunächst unbekannter Täter den Pkw und fuhr mit diesem in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann, ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, im Bereich Donauwörther Straße/Bleicherbreite aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl gegen den Mann. Diesem sei stattgegeben worden, heißt es seitens der Polizei. Daher befindet sich der 40-Jährige nun in Untersuchungshaft. (bau)