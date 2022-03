20-Jähriger stört Rettungseinsatz und beleidigt in Augsburg die Polizei

Der junge Mann stört erst einen Rettungseinsatz in der Augsburger Innenstadt, dann legt er sich mit der Polizei an.

Am Sonntag gegen 4 Uhr wurde der Rettungsdienst zur Versorgung einer hilflosen jungen Frau in die Halderstraße gerufen. Die Behandlung vor Ort wurde laut Polizei durch einige Schaulustige erschwert. Als die Frau zur weiteren Versorgung in den Rettungswagen gebracht wurde, störte ein 20-Jähriger massiv die Behandlung.

Die Beamten versuchten diesen zu beruhigen, dies gelang aber nur schwer. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die Polizeibeamten. Gegen ihn wird nun in dieser Angelegenheit ermittelt. (bau)