Mann stürzt durch Glastür und geht auf Polizeibeamte los

Ein 24-Jähriger stürzt stark alkoholisiert in einem Hotel durch eine geschlossene Glastür. Anschließend muss die Polizei Pfefferspray einsetzen, weil er sich so aggressiv verhält.

Die Polizei wurde am Freitag gegen 23 Uhr in die Karlstraße gerufen. Ein 24-Jähriger nahm offenbar eine geschlossene Glastür in einem dortigen Hotel nicht wahr und stürzte durch diese hindurch. Der Grund war schnell klar, denn der Mann war mit über 1,5 Promille stark betrunken. Beim Eintreffen der Streife versuchte der 24-Jährige, in ein dortiges Hotelzimmer zu flüchten. Dies verhinderten die Beamten. Der Mann verhielt sich sofort äußerst aggressiv und ging die Beamten körperlich an, so die Polizei. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden. Der Mann konnte anschließend unter Kontrolle gebracht und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, wurde das auffällige Verhalten des Mannes in anderem Zusammenhang bereits wenige Stunden zuvor der Polizei mitgeteilt. Der Aufenthaltsort des Mannes war jedoch bislang unbekannt.

Da der 24-Jährige leicht verletzt und offenbar fremd- beziehungsweise selbstgefährdend war, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf der Fahrt dorthin beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrmals. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (ziss)