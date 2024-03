Mann stürzt von Rad: Er hatte 2,9 Promille

Die Polizei zieht im Hochfeld einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Er hatte 2,4 Promille.

Betrunken auf dem Rad, das ging nicht gut aus. Am Sonntag war ein 63-jähriger Radfahrer alkoholisiert in der Oskar-von-Miller-Straße in Göggingen unterwegs. Gegen 19 Uhr stürzte der Mann laut Polizei offenbar mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei der Kontrolle durch die Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden seine Weiterfahrt.

Ebenfalls am Sonntag war ein 35-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bauernfeindstraße im Hochfeld unterwegs. Er verursachte einen Unfall. Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Passant den 35-Jährigen, wie er einparkte und ein anderes Auto touchierte. Anschließend entfernte sich der 35-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die alarmierte Polizeistreife kontrollierte den Mann wenig später. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille. Zudem war der Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt. (möh)