Mann tritt Blitzer um: Wie oft in Augsburg Radarfallen beschädigt werden

In der Zugspitzstraße tritt ein 47-Jähriger ein mobiles Messgerät um. Es kommt in Augsburg immer wieder vor, dass Blitzer Schaden nehmen. Die Polizei warnt.

Ein 47-Jähriger hat am vergangenen Donnerstag in der Zugspitzstraße ein Blitzergerät beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Stadt-Mitarbeiter, der die Geschwindigkeitsmessung in einem Kontrollfahrzeug begleitete, wie sich der Mann gegen 13 Uhr zu Fuß näherte. Er ging zum Messgerät und trat es um. Als der Stadt-Mitarbeiter, der das Geschehen durch die Heckscheibe verfolgt hatte, den 47-Jährigen konfrontierte, lief dieser davon. Bei seiner Fluchte stürzte er jedoch – und kehrte kurz darauf einsichtig zur Messstelle zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sachbeschädigungsdelikts gegen den 47-Jährigen.

Mann vs. Blitzer: Polizei Augsburg ermittelt wegen Sachbeschädigung

Zwar selten, aber doch immer wieder kommt es in Augsburg vor, dass Blitzer beschädigt werden. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, bewegt sich die Zahl der jeweils erfassten Fälle im niedrigen einstelligen Bereich. Am häufigsten würden stationäre Messanlagen angegangen. Dazu gehöre auch der "Enforcement Trailer", eine Art dauerhafter Blitzer-Anhänger. Dass gerade diese Anlage besonders im Visier stehe, sei "durch das geringere Entdeckungsrisiko erklärbar". Bei den mobilen Blitzern sei dagegen meist ein Polizeibeamter vor Ort, um die Messungen zu überwachen und dokumentieren.

Die Täter gehen nach Auskunft des Polizeisprechers unterschiedlich vor. Teils seien die Messgeräte mit Tape verklebt oder mit Farbe beschmiert, teils auch "mit stumpfer Gewalt beschädigt" worden. Die jeweiligen Schäden beliefen sich in der Regel zwischen 100 und 500 Euro. "Nur in den wenigsten derartigen Fällen können Tatverdächtige ermittelt werden", räumt der Sprecher ein. Grundsätzlich handle es sich bei entsprechenden Vergehen aber um eine Straftat – Sachbeschädigung. Diese könne eine Geldbuße oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren zur Folge haben. "Es handelt sich somit nicht um ein Kavaliersdelikt oder einen Streich", sagt der Sprecher.

Vandalismus bei Geschwindigkeitsmessungen: Stadt hat mobile Radarfallen

Abgesehen vom aktuellen Fall in Lechhausen hat die Stadt Augsburg, die auch unabhängig von der Polizei eigenständig blitzt, an ihren Geräten zuletzt keine Vorfälle registriert. Dies hänge insbesondere damit zusammen, dass die städtische Geschwindigkeitsüberwachung ausschließlich auf mobile Geräte setze, erklärt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Diese seien für den Einsatz in einer Großstadt "besser geeignet". In die Entscheidung zur Anschaffung sei "aber tatsächlich auch die Erfahrung anderer Kommunen und Zweckverbände eingeflossen, dass stationäre und teilstationären Anlagen immer häufiger Ziel von Vandalismus werden."