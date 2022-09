Mann tritt Ehefrau mit dem Fuß

Ihren Ehestreit trugen die beiden in der Augsburger Innenstadt öffentlich aus: Als sie vor ihm flüchtet, fährt er ihr nach, obwohl er bereits einiges getrunken hat. Auch gegenüber der Polizei wird er handgreiflich.

Ein Paar geriet sich am Freitag gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Langenmantelstraße in der Augsburger Innenstadt in die Wolle. Der 31-jährige Mann trat seine 27-jährige Ehefrau mit dem Fuß und zerrte sie am Arm. Laut Polizei beleidigte er sie auch mehrfach. Die 27-Jährige ging daraufhin zu ihrer Schwester nach Haunstetten. Der 31-Jährige folgte seiner Frau mit dem Pkw und verhielt sich auch dort äußerst aggressiv. Als die Polizei hinzugerufen wurde, sprach sie dem Mann ein Kontaktverbot aus.

Da der 31-Jährige alkoholisiert war und nach Angaben mehrerer Zeugen mit dem Auto gekommen war, wurde ein Atemalkoholtest gemacht, der einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergab. Daraufhin wurde der Ehemann zur Polizeidienststelle nach Göggingen gebracht, wo ihm Blut entnommen wurde. Da er mehrfach ankündigte, danach wieder seine Frau aufzusuchen, sollte er in den Polizeiarrest gebracht werden. Dagegen sperrte er sich massiv und versuchte, einem Polizeibeamten einen Schlag mit dem Kopf zu verpassen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (nip)