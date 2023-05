Mann tritt eine Frau vom Fahrrad: Angreifer sitzt in Untersuchungshaft

Ein 24-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte in der Frauentorstraße eine Radlerin mit dem Fuß getreten. Zum Motiv für die Tat schweigt er.

Die 67-jährige Frau schwebt nicht in Lebensgefahr, doch die Radlerin erlitt bei einer brutalen Attacke schwere Verletzungen. Sie fiel nach einem Fußtritt vom Rad. Ein 24-jähriger Mann sitzt jetzt deshalb in Untersuchungshaft. Was den Mann zur Tat antrieb, bleibt rätselhaft. Polizei und Staatsanwaltschaft in Augsburg verweisen auf die laufenden Ermittlungen. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen, heißt es.

Die Tat ereignete sich in der Frauentorstraße in Augsburg

Wie berichtet, wurde der Mann am Sonntag gegen 1.10 Uhr dabei beobachtet, wie er zunächst auf der Frauentorstraße auf Höhe der Maria-Ward-Schulen stand und schrie. Anschließend trat er unvermittelt eine 67-Jährige von ihrem Fahrrad. Auf Anfrage informierte die Polizei, dass die Frau auf dem Gehweg radelte.

Wie sich das Zusammentreffen zwischen Fußgänger und Radlerin abspielte, sei ein zentraler Punkt der Ermittlungen, so die Polizei. Ob der 24-Jährige unter Drogeneinfluss gestanden ist, werde ebenfalls geprüft. Zu einem möglichen Alkoholkonsum des Mannes äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft vorerst nicht. Der 24-Jährige war kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen worden.

