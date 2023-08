Mann wehrt sich gegen Polizeikontrolle in Augsburg und wird aggressiv

Polizisten beobachten Sonntagnacht einen auffälligen Fußgänger in Augsburg. Bei der Kontrolle wird er aggressiv und wehrt sich. Sein Verhalten hat Folgen.

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Montag auf Polizeibeamte losgegangen. Wie es in einer Polizeimitteilung heißt, war er mit einem Begleiter gegen 1 Uhr in der Fuggerstraße unterwegs, als er sich aggressiv verhielt und unter anderem gegen einen Mülleimer trat. Dies sah eine Polizeistreife und führte daraufhin eine Kontrolle durch. Dabei verhielt sich der 22-Jährige weiterhin aggressiv und wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten.

Bei der Kontrolle fand die Polizei außerdem Betäubungsmittel, die Beamten brachten den Mann in Polizeiarrest. Gegen ihn wird nun ermittelt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (sph)