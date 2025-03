Mann will nach Marihuana-Konsum mit Auto losfahren – Polizei unterbindet Fahrt

Die Polizei hat am Mittwoch in der Albrecht-Dürer-Straße eine mögliche Drogenfahrt unterbunden. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, bemerkte eine Streife gegen 18.30 Uhr im Vorbeifahren starken Marihuana-Geruch an einem Auto, vor dem drei Personen standen. Die Beamten drehten daraufhin um – und stellten bei der Rückkehr fest, dass ein 25-Jähriger offenbar gerade losfahren wollte. Laut Mitteilung hatte er „augenscheinlich kurze Zeit vorher Drogen konsumiert“.

Marihuana-Konsum: Polizeibeamte verhindern Drogenfahrt in Augsburg-Firnhaberau

Die Beamten stellten daraufhin den Autoschlüssel sicher und verhinderten eine mögliche Fahrt. Wie es in der Mitteilung heißt, hat der Vorfall für den Mann keine strafrechtlichen Konsequenzen. (kmax)