Mann will seinen Verzehr im Imbisslokal nicht zahlen und randaliert

Umsonst wollte sich ein Kunde in einem Imbiss in der Frauentorstraße stärken.

Ein 24-Jähriger will in Augsburg seine Imbiss-Rechnung nicht bezahlen. Der Mitarbeiter des Lokals holt die Polizei. Jetzt hat der Kunde eine Anzeige am Hals.

Wenig Erfolg hatte am Montag gegen 20.30 Uhr ein 24-jähriger Mann bei dem Versuch, in einem Imbiss in der Frauentorstraße umsonst zu essen und zu trinken. Der Mitarbeiter des Lokals kam dem Wunsch nicht nach, worauf der Kunde zu randalieren anfing. Daraufhin holte der Bedienstete die Polizei zu Hilfe. Der verhinderte Zechpreller muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch rechnen. (bau)

