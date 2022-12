Augsburg

17:10 Uhr

Mann will trotz Hausverbots unbedingt in eine Disko

In Polizeiarrest musste ein 29-Jähriger, der durch ein Sperrgitter zurück in eine Disko wollte.

Ein Partygast will trotz mehrfacher Aufforderung der Polizei nicht gehen. Statt in den Club kommt er schließlich in Arrest.

Widerstand, Hausfriedensbruch und Beleidigung: Diese Anzeigen erwarten einen Mann, der am frühen Sonntagmorgen unbedingt zurück in eine Diskothek wollte. Laut Polizei war der 29-Jährige in dem Club in der Halderstraße vorher an der Bar eingeschlafen. Security-Mitarbeiter begleiteten ihn nach draußen. Nachdem ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden war, zog er ein Sperrgitter auseinander, um wieder hineinzukommen. Auch als die Polizei eintraf, wollte die Örtlichkeit nach mehrfacher Aufforderung nicht verlassen und wurde aggressiv. Er wurde in Polizeiarrest gebracht. (eva)

