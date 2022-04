Mann wird nach Feier in einer Bar handgreiflich

Der 52-Jährige attackierte den Wirt und eine Sängerin. Als die Polizei ihn maßregelt, wird er aggressiv. Kurz darauf fällt er ein weiteres Mal auf.

Er hatte ausgiebig in einer Kneipe in der Alten Gasse in der Augsburger Innenstadt gefeiert. Doch ein 52-jähriger Augsburger wurde in der Nacht auf Ostersonntag dabei offenbar immer aggressiver. Laut Polizei wurde er in der Kneipe schließlich gegenüber einer Sängerin handgreiflich und zudringlich, die in der Bar aufgetreten war. Die Polizei wurde gerufen, sie verwies den Mann des Platzes und zeigte ihn wegen Körperverletzung und Beleidigungen gegenüber Sängerin und dem Wirt der Bar an.

Wenig später fiel der Mann einer anderen Polizeistreife auf, als er auf einem Fahrrad unterwegs war. Aufgrund seines Alkoholpegels von über zwei Promille erhält er laut Polizei nun auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem leistete der Mann gegen die Beamten Widerstand, weshalb er sich zusätzlich auch deshalb verantworten muss. (nip)